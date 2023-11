Rozliczenie rządów PiS. Prof. Matczak zwraca uwagę na dwa obszary

Od czego zacznie się rozliczanie rządów PiS? - (Należy - red.) zacząć od tych obszarów, gdzie jest to możliwe, bez naruszania Konstytucji i bez "nadziewania" się na opór ze strony pana prezydenta i Trybunału Konstytucyjnego. Takim obszarem jest np. prokuratura - mówił w programie "Newsroom WP" prof. Marcin Matczak. - Przejęcie jakiejś kontroli nad prokuraturą umożliwia tzw. rozliczanie, czyli prowadzenie postępowań, które są konieczne wobec wielu funkcjonariuszy PiS. Nie jest najlepszym pomysłem coś, co często się proponuje i co politycznie można zrozumieć, czyli zaczynać naprawianie od mocnego ataku na Trybunał Konstytucyjny, jak PiS w 2015 r. Ja bym obstawiał prokuraturę i media publiczne. One paradoksalnie są kluczowe, by pokazać społeczeństwu całe zło, które dokonało się w ostatnich ośmiu latach. Uważam, że nie można leczyć dżumy cholerą. Jeżeli opozycja idąca do wyborów pod szyldem praworządności, nagle zacznie niszczyć tę praworządność w myśl idei "cel uświęca środki", będzie to tragedia dla Polski i polskiej praworządności. Jeżeli po tym, co zrobił PiS, koalicja zrobi to samo, to wytworzy bardzo zły zwyczaj konstytucyjny, który spowoduje, że każda kolejna władza zrobi dokładnie to samo - dodał.