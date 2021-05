Rozejm między Izraelem a Palestyńczykami. Kto wygrał, a kto przegrał?

Co ustalono?

Głównym negocjatorem porozumienie jest Egipt, który spełnia podobną rolę od lat. Egipscy mediatorzy, w tym członkowie tamtejszego wywiadu, od tygodnia jeździli do Izraela i Strefy Gazy, żeby wynegocjować zawieszenie broni. Egipt, który sąsiaduje z Izraelem i Strefą Gazy ma interes w tym, żeby godzić obie strony, co wzmacnia jego rolę w regionie, zapewnia mu większe bezpieczeństwo i wpływy zarówno wśród liderów palestyńskich ugrupowań jak i w Izraelu. A samemu prezydentowi zapewnia większy prestiż w kraju. Egipcjanie wysyłają też dwie delegacje - do Strefy Gazy i do Izraela - które mają zająć się utrzymywaniem porozumienia.