Rakiety to nie wszystko. Dlaczego Strefie Gazy grozi katastrofa

Strefa Gazy to wąskie przybrzeżne pasmo ziemi położone nad Morzem Śródziemnym. Ma powierzchnię zaledwie 365 km kwadratowych. Na tak małym obszarze żyją ponad 2 miliony ludzi. Większość z nich to uchodźcy palestyńscy, którzy zostali wyrzuceni ze swoich ziem w 1948 roku. To jeden z najgęściej zaludnionych obszarów na świecie i zarazem jeden z najbiedniejszych, bo większość mieszkańców balansuje na granicy ubóstwa. To również teren bardzo niestabilny, nazywany często "największym więzieniem świata". Więzieniem, bo Izrael kontroluje wszystko - przejścia graniczne, morze i przestrzeń powietrzną.