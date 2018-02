Rozebrał się w trakcie przesłuchania, pomawiał śledczych. Chce zostać sędzią KRS

Mariusz Lewiński przez lata "walczył z patologią w wojskowym wymiarze sprawiedliwości". Składał na sędziów doniesienia, które potem okazywały się bezpodstawne. Lewiński jest związany z "Niezłomnymi", którzy przez kilka miesięcy koczowali w namiotach pod Sądem Najwyższym.

Teraz podpułkownik chciałby zostać członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. Do obsadzenia jest 15 miejsc, zgłoszonych zostało 18 kandydatur . To miałaby być dla Lewińskiego szansa na "walkę z patologią", która dostrzega w polskim systemie sądownictwa. Tę walkę rozpoczął 10 lat temu, kiedy polscy żołnierze wrócili z Afagnistanu i musieli stanąć przed obliczem sądu. W 2007 roku żołnierze ostrzelali wioskę Nangar Khel w wyniku czego zginęli cywile.

Lewiński zarzucał, że w Warszawie źle wyznaczano sędziów do rozpatrywania tych spraw. Składom orzekającym przewodzili sędziowie garnizonowi, co według Lewińskiego sprawiało, że wydawane postanowienia były nieważne. Wątpliwości, co do prowadzenia rozpraw mieli też inni sędziowie, koniec końców jednak nie udowodniono żadnych nieprawidłowości. W tym samym okresie Lewiński usłyszał zarzut nadużywania służbowego samochodu. Stracił przez to immunitet. Uważał, że to "zemsta przełożonych za skarżenie się na innych sędziów".