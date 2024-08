Rozdawał ciśnieniomierze w kampanii. Kropiwnicki ujawnił nazwisko

Dziennikarze programu "19:30" dotarli do audytów Grupy PZU. Podmioty jej podległe miały wyprowadzać pieniądze i finansować kampanię Zjednoczonej Prawicy. W programie "Tłit" WP wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki poinformował, że resort jest w trakcie sprawdzania tych nieprawidłowości. Jako przykład zaangażowania wprost w kampanię wyborczą, Kropiwnicki przywołał prezesa jednej ze spółek grupy PZU. - Uczestniczył w różnych wydarzeniach plenerowych i brał gadżety za kilkaset tysięcy złotych: Ciśnieniomierze, szczoteczki soniczne i rozdawał je sam poza spółką. Brał do bagażnika i rozdawał - ujawnił Kropiwnicki. - Nazwisko prezesa kandydującego również nie jest tajemnicą - powiedział gość programu. Był to Andrzej Jaworski. Kropiwnicki poinformował także, że przekazano informacje do PKW.