Rosyjskie Tu-95 w strefie USA. "Przejęte"

Lotnicza akcja w pobliżu Alaski. Amerykańskie myśliwce przechwyciły dwa rosyjskie bombowce

Rosjanie nie zostali zmuszeni do przerwania lotu. Aktywność obcych bombowców była jedynie monitorowana aż do chwili, kiedy Tu-95 opuściły strefę obserwacji obrony USA. Incydent jednak został odnotowany, a informacje trafiły do mediów. Jak podkreśla NBC News, kontrolowanie wszystkich lotów w pobliżu granic leży "w interesie bezpieczeństwa narodowego".