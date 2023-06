Rosyjskie służby postawione w stan gotowości. Rusza operacja "Anakonda"

To kolejny dowód na to, jaką panikę wywołał wtorkowy atak dronów. Kreml - co nie dziwi - oskarżył o to Ukrainę, która wciąż nie przyznaje się do incydentu. Rosyjskie media od rana informowały o "ataku dronów" w Moskwie i tamtejszym obwodzie. Część maszyn miała zostać zestrzelona, a część uderzyć w budynki mieszkalne w stolicy.