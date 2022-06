Rosyjskie dane na temat "zagranicznych najemników". Na pierwszym miejscu Polska

Propagandowe wyliczenia Rosji

Rosyjski MON podaje, że "monitoruje i rejestruje" pobyt w Ukrainie "każdego przedstawiciela zagranicznego". Na pierwszym miejscu pod względem liczby "zagranicznych najemników" znalazła się Polska. Od początku specjalnej operacji wojskowej do Ukrainy miało przyjechać ponad 1830 osób, "z czego 378 już zginęło, a 272 najemników wyjechało do ojczyzny". Za Polską plasuje się Rumunia. "504 przyjechało, 102 zabitych, 98 zostało". Na trzecim miejscu jest Wielka Brytania. "422 przyjechało, 101 zginęło, 95 wróciło do ojczyzny" - takie propagandowe liczby podał rosyjski resort obrony.