Putin patrzy na Wyspy Alandzkie. To punkt zapalny na Morzu Bałtyckim

"Działania Rosji spotkałyby się z odpowiedzią"

- Wyspy Alandzkie są neutralnym i zdemilitaryzowanym terytorium autonomicznym Finlandii, która jest zobowiązana do ich obrony w przypadku agresji na archipelag. W Finlandii istniały obawy, że status ten może stanowić dla Rosji zachętę do zajęcia wysp lub do prowadzenia na nich działań dywersyjnych, mających na celu np. przeciwdziałanie członkostwu Finlandii w NATO. Obecnie - przed formalnym wstąpieniem Finlandii do Sojuszu - takie działania ze strony Rosji spotkałyby się jeśli nie z odpowiedzią ze strony NATO to z reakcją ze strony natowskich państw - sygnatariuszy konwencji z 1921 r. dotyczącej Wysp Alandzkich, czyli m.in. Wielkiej Brytanii, Francji, Danii - oraz Szwecji – mówi dr Justyna Gotkowska z OSW.