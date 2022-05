Były premier Szwecji Carl Bildt: Putin chce się pozbyć Ukrainy tak, jak Hitler chciał się pozbyć Polski

To jest francuska inicjatywa, musimy najpierw zapoznać się z jej szczegółami, aby ją ocenić. I ona będzie przedmiotem ocen wewnątrz UE. Jeżeli okaże się, że to sposób na zastopowanie rozszerzenia UE o Ukrainę, to w oczywisty sposób byłaby to inicjatywa zła. Nie znajdzie poparcia większości w Unii. Może się jednak tak zdarzyć, że będzie potrzebny pewien okres przejściowy, ponieważ wejście Ukrainy do UE będzie wymagało sporo czasu. Taki okres może pewne kwestie wręcz przyspieszyć. Popierałem takie rozwiązanie dla krajów bałtyckich w przeszłości, a teraz może to dotyczyć Ukrainy. Musimy zobaczyć, czy [we francuskiej propozycji - red.] jest coś napisane drobnym drukiem.