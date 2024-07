Rosyjski wywiad zamieszany w CPK? "Chcieli polaryzować społeczeństwo"

Tag #TakdlaCPK był nawet milion razy na dobę generowany przez serwer w Petersburgu. Takie rewelacje, powołując się na Macieja Laska, przekazał w połowie czerwca Witold Zembaczyński. W programie W programie “Tłit” WP prowadzący Patryk Michalski pytał Zembaczyńskiego, czy w dalszym ciągu podtrzymuje te słowa. Sam Lasek bowiem nie potwierdził do tej pory tej informacji. Gość programu, stwierdził, że podtrzymuje to, co powiedział. - Maciej Lasek dodatkowo wyjawił mi informacje, że sam ekwiwalent reklamowy tej akcji wynosił 8 mln dolarów - powiedział poseł KO. Tłumaczył także, że dopiero teraz po objęciu władzy, lepiej się orientują w tym temacie. Dodał, że wyspecjalizowane jednostki GRU (Rosyjski Główny Zarząd Wywiadowczy) korzystają z tematu CPK, aby polaryzować społeczeństwo. - Wiele tematów jest przez nich używane w tym również CPK, żeby kreować fałszywy obraz. Postępowy rząd Tuska zwija Polskę, dobra prawica rozwija Polskę. To tylko o tę figurę chodziło - stwierdził Zembaczyński. - Wokół tego gromadzono ludzi, polaryzowano, po to, żeby prowadzić atak na demokratyczny rząd. To jest gra z udziałem komponentu rosyjskiego - podsumował gość programu.