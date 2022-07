Rosyjski T-80BV w ogniu. Spektakularny moment ataku FGM-148 Javelin

To kolejny cios dla Rosjan. Żołnierze 93 Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej "Chołodnyj Jar" (Siły Zbrojne Ukrainy) pochwalili się nagraniem z ostatniej akcji. Tym razem celem Ukraińców stał się rosyjski czołg T-80BV. Żołnierze użyli nowoczesnej broni przeciwpancernej podarowanej Ukrainie przez Stany Zjednoczone. FGM-148 Javelin to amerykański ręczny pocisk kierowany, produkowany od lat 90. Wideo z momentu uderzenia udostępnił w mediach społecznościowych kanał Ukraine Weapons Tracker, który regularnie publikuje nagrania z frontu i dokumentuje sukcesy ukraińskiej armii. Na nagraniu widać jak pocisk z FGM-148 Javelin precyzyjnie uderza w czołg T-80BV. Dron zarejestrował moment potężnej eksplozji i pożaru. Z rosyjskiej maszyny niewiele zostało. Widowiskowe nagranie cieszy się dużym zainteresowaniem w sieci. T-80 to radziecki czołg podstawowy trzeciej generacji produkowany od 1976 r. Jego ulepszona wersja T-80BV ma m.in. wzmocniony pancerz reaktywny Kontakt-1 i ulepszony system kierowania ogniem.