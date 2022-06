Rosyjski samolot zajęty. Moskwa wzywa ambasadora i żąda wyjaśnień

Samolot Airbus A330 miał zabrać rosyjskich turystów z powrotem do domu, ale w czwartek został uziemiony na lotnisku w Kolombo co najmniej do 16 czerwca. Decyzja miała zapaść w związku z wydanym na wniosek irlandzkiej firmy leasingowej, która rości sobie prawa do samolotu, nakazem sądowym.

Nie podano liczby pasażerów, którzy utknęli na lotnisku. Aerofłot podjął starania w celu ściągnięcia pasażerów, którzy utknęli na Sri Lance, poinformowała spółka w piątek.