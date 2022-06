Sto dni wojny. Ten koszmar szybko się nie skończy

Ukraina zobowiązała się, że nie użyje tej broni do ataków poza swoimi granicami i nie uderzy w terytorium Rosji. Nie powstrzymało to jednak rzecznika Kremla Dmitrija Pieskow przed oskarżeniem Waszyngtonu o "dolewanie oliwy do ognia".