Wielki głód nadchodzi. Czad ogłasza stan wyjątkowy

Główny ekonomista Światowego Programu Żywnościowego alarmował, że świat musi podjąć kroki, by zapobiec nadciągającej klęsce. Jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę światowa gospodarka cierpiała z powodu kilku konfliktów, szoków klimatycznych, COVID-19 i rosnących kosztów. Konsekwencje, jak zawsze, najszybciej i najmocniej dotkną rzesze biednych ludzi w krajach o niskich dochodach i krajach rozwijających się. Rosnące ceny żywności, paliwa i transportu zwiększyły koszty pomocy humanitarnej, co oznacza, że agencje mają mniej środków do wydawania na podstawowe towary i usługi, takie jak żywność, woda, zaopatrzenie rolne, urządzenia sanitarne i opieka medyczna.