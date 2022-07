Rosyjski oligarcha pozywa UE. Ma jedno żądanie

Sankcje zmusiły Abramowicza m.in. do pozbycia się klubu Chelsea FC, którego przez lata był właścicielem, a także sprzedaży części majątku posiadanego poza Rosją. Pozostałe zagraniczne aktywa należące do miliardera zostały zamrożone. Ich wartość szacuje się na ponad 7 mld dolarów, co stanowi około połowę jego oficjalnego majątku.