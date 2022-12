Rosyjski Ka-52 zestrzelony w powietrzu. To zaboli armię Putina

Kolejny cios w armię Putina na froncie. Ukraińcy pochwalili się zestrzeleniem rosyjskiego śmigłowca Ka-52. Wszystko działo się w obwodzie ługańskim, a zabójczego uderzenia dokonała brygada rakietowa z Dowództwa Powietrznego Wschód. W pewnym momencie Siły Powietrzne Kijowa przekazały obronie przeciwlotniczej trasę rosyjskiej maszyny, która prawdopodobnie leciała zbyt wysoko, przez co stała się łatwym celem dla żołnierzy Zełenskiego. Wystarczył jeden pocisk, by strącić słynnego "Aligatora", co nie jest kolejną dobrą wiadomością dla Moskwy. Według najnowszych danych zebranych przez brytyjskie MON, Rosja straciła już ponad 25 proc. całej operacyjnej floty śmigłowców Ka-52.