Rosyjski generał straszy. "Rakiety dotrą w dowolne miejsce na Ziemi".

Karakajew podkreślił, że w Rosji przeprowadzono testy rakietowe w kierunku Pacyfiku, aby ocenić maksymalny zasięg lotu i potwierdzić zgodność z deklarowanymi parametrami. - To niezbędny etap testów nowych międzykontynentalnych rakiet balistycznych. Są one projektowane tak, aby mogły dotrzeć do dowolnego miejsca na Ziemi. Nie ma miejsca, do którego nasze rakiety nie dotrą - stwierdził Karakajew w wywiadzie dla gazety "Krasnaja Zwiezda".