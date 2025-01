Awantura w programie na żywo. "Wychodzi pan przebieraniec"

W programie "7. Dzień Tygodnia" w Radiu Zet europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek komentował raport z audytu postępowań prokuratury z okresu rządów Zjednoczonej Prawicy. Stwierdził, że śledczy zajmowali się "ochroną interesów PiS i obsługą polityki Ziobry".

- Zbierano jakieś informacje na temat swoich kolegów, żeby mieć haki. Prokuratura chodziła na pasku Ziobry - przekonywał. - Mieliśmy we Wrocławiu marsze nacjonalistów, wzywanie do nienawiści, obrzydliwe wypowiedzi i czyny ekstremistów. I co się okazało? Jak był akt oskarżenia, to Ziobro roztaczał parasol ochronny nad tymi jednostkami - mówił. Wezwał także od pociągnięcia Ziobry do odpowiedzialności.

"Pan przebieraniec Korneluk"

Poseł PiS Grzegorz Puda z kolei kwestionował raport, przekonując, że Dariusz Korneluk nie jest prokuratorem krajowym. Prowadzący rozmowę Andrzej Stankiewicz zwrócił uwagę, że raport przygotowywali śledczy, których status nie jest kwestionowany przez polityków PiS.

- Żeby można było dyskutować o powadze dokumentu, to czy w tej chwili funkcjonujemy w ramach państwa prawa. Według mnie nie. Do czego tu się odnosić? Do dokumentu zaprezentowanego przez samozwańczego prokuratora krajowego? - pytał Puda.

Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta RP stwierdziła, że raport jest tak zrobiony, by "na poziomie ogólników opowiadać, że wszystko jest źle".

- Żeby wszystko można było wrzucać do jednego worka. 200 spraw opisane na 300 stronach. Już widzimy, z czym mamy do czynienia - mówiła.

- Teraz wychodzi pan przebieraniec Korneluk i daje przemowę do dziennikarzy bez żadnej możliwości odniesienia się. W normalnym kraju, jeżeli są stawiane zarzuty, to po pierwsze jest domniemanie niewinności i są procesy, w których się to przeprowadza - mówiła.

Mirosław Suchoń z Polski 2050 stwierdził z kolei, że "PiS stworzył ośmiornicę, która oplotła państwo".

- Symbolem tej ośmiornicy w prokuraturze jest garaż PiS przestępców w Lublinie - mówił, nawiązując do historii byłego szefa Prokuratury Regionalnej w Lublinie i nominata Zbigniewa Ziobry Jerzego Ziarkiewicza, który część akt śledztw przechowywał bezprawnie w służbowym garażu.

