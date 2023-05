Rosyjski atak rakietowy. Pierwsze komunikaty władz

Rosyjski atak na Ukrainę

"To piąty atak na Kijów od początku maja. Z maksymalną siłą zaatakowano właśnie przed 9 maja. To przejaw prawdziwego kultu 'manii zwycięstwa' - z rocznicy zakończenia II wojny światowej zrobić sobie sakralną datę i usiłować zabić tego dnia jak najwięcej cywilów" - napisał Popko w komunikacie we wtorek rano.