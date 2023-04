Rosyjska taktyka "spalonej ziemi". Generał mówi o "wyczekiwaniu"

- Na początku wojny Rosjanie działali wybiórczo, omijali miasta i atakowali głównie armię ukraińską. Kiedy spotkali się z ostrą obroną, to zmienili metody i wykorzystują przewagę ilościową, by zmusić Ukraińców do wycofania się. Przeszli do takiego prowadzenia wojny, który im odpowiada - mówił w programie "Newsroom WP" gen. prof. Bogusław Pacek. Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, który był gościem Mateusza Ratajczaka, mówił, na czym polega aktualna taktyka armii Putina. Wyjaśniał też, w jakim regionie Ukrainy sytuacja jest najtrudniejsza. - Taktyka "spalonej ziemi", którą stosują Rosjanie, służy właśnie temu, by uderzyć w morale i w najbardziej wrażliwe punkty armii ukraińskiej. Chodzi także o to, aby mogli wykorzystywać swoją przewagę ilościową w ludziach i sprzęcie. Zaznaczam jednak, że to przewaga ilościowa, a nie jakościowa - ocenił Pacek. Generał przyznał też, że obie strony prowokują się wzajemnie do rozpoczęcia walk. - Obie strony zauważyły, że łatwiej jest niszczyć przeciwnika, broniąc się, niż atakując. Rosja nie atakuje, a to nie pogoda jest przyczyną. Ukraina niemal zachęca Rosję, by atakowała. Jedna ze stron prędzej czy później ruszy do walki - stwierdził generał. - Rosjanie zrozumieli, że jeśli chcą osłabić i pokonać siły ukraińskie, to one muszą przejść do kontrofensywy - dodał.