Rosyjska szczepionka w Polsce? Nowe informacje

- Nikt z tego nie robi politycznego zagadnienia. Jeśli już, to najważniejsze jest pytanie o wiarygodność i skuteczność rosyjskiej szczepionki. Tak jak wierzymy w wyniki wyborów w Rosji, tak warto sprawdzić i poczekać na wyniki badań klinicznych. To lekarze i farmaceuci będą mieli decydujący głos, nie politycy. Poczekajmy na opinię Europejskiej Agencji Leków - mówi nam przedstawiciel rządu, znający kulisy sprawy.

W podobnym tonie wypowiadał się we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu ds szczepień.

Z kolei inny nasz rozmówca z otoczenia Komisji Europejskiej zapewnia, że mimo opóźnień w dostawach szczepionki do Polski, od drugiego kwartału br. sytuacja ma się poprawiać. - Wszystko można kupić, pytanie tylko kiedy do naszego kraju dotrze zamówiona partia. Opóźnienia są w całej Unii - mówi nam nasz rozmówca.

Covid-19. Rząd próbuje kupić szczepionki poza UE? Tajemnicza odpowiedź Adama Niedzielskiego

We wtorek poinformowano, że Unia Europejska przyjęła wniosek złożony przez Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich (RDIF) ws. rejestracji szczepionki Sputnik V w UE.

Teraz o szybkości jego zatwierdzenia zdecyduje Europejska Agencja Leków. Jeśli warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zostanie wydane i zatwierdzone przez Komisję Europejską, rosyjska szczepionka będzie mogła być dostarczona do krajów UE. Komisja Europejska do tej pory łącznie podpisała umowy z sześcioma producentami: BioNTech i Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CureVac, Johnson&Johnson/Janssen Pharmaceuticals oraz Sanofi-GSK (trzy ostatnie są w fazie zatwierdzania przez Europejską Agencję Leków).