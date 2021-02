Szczepionka na COVID. Wniosek o rejestrację preparatu Sputnik V przyjęty przez Unię Europejską

Wniosek o rejestrację szczepionki Sputnik V na terenie Unii Europejskiej RDIF złożył 29 stycznia. Fundusz otrzymał już potwierdzenie, że został on przyjęty. Teraz o szybkości jego zatwierdzenia zdecyduje Europejska Agencja Leków.

"RDIF złożył wniosek do Europejskiej Agencji Leków (EMA) o wzięcie udziału w konsultacjach naukowych dotyczących szczepionki Sputnik V 22 października 2020 roku. Przedstawiciele Fundacji, twórcy szczepionki Sputnik V oraz przedstawiciele EMA odbyli taką konsultację naukową w dniu 19 stycznia 2021 roku" - przekazał Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich.

Jeśli warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zostanie wydane i zatwierdzone przez Komisję Europejską, rosyjska szczepionka będzie mogła być dostarczona do krajów UE. Komisja Europejska do tej pory łącznie podpisała umowy z sześcioma producentami.