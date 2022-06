Rosyjska rakieta przeleciała "krytycznie nisko" nad elektrownią atomową

Nie jest to pierwszy raz, kiedy Rosja wystrzeliwuje pociski nad Południowoukraińską Elektrownią Atomową w obwodzie mikołajowskim. Do podobnego incydentu doszło już w kwietniu. Wówczas Eenerhoatom również nazwał rosyjskie działania aktem "terroryzmu nuklearnego", który zagraża bezpieczeństwu świata. Apelowano też do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) o podjęcie wszelkich możliwych środków w celu powstrzymania Rosji.