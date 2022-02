Trzeci dzień trwa inwazja Rosji na Ukrainę.Mimo ostrzału w Kijowie trwa usuwanie skutków nocych i rannych ataków rakietowych. - Putin nic sobie nie robi z sankcji. On się do tego przygotowywał. Wszelkie sankcje, działania Europy wykorzystuje do wojny propagandowej. Pokazuje, że cała Europa wspiera faszystów, nazistów i wszelkiego rodzaju morderców - mówił prof. Daniel Boćkowski, ekspert ds. bezpieczeństwa.