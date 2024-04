Rośnie terror w państwie Xi Jinpinga. "Poziom represji w Sinciangu wszedł na nowy poziom"

We wspomnianym Sinciangu Chiny prowadzą brutalną kampanię przeciw Ujgurom, którzy mogą trafić na długie lata za kraty również za to, że ktoś z nich nie pali papierosów lub zapuścił brodę. To, jak i wymienione wyżej kwestie, są dla władzy przesłankami, że dana osoba wyznaje islam. Mieszkańcy tego regiony są silnie kontrolowani przez kamery, czujniki GPS, kody QR, ale to nie wszystko - tamtejsze władze zbierają nawet ich próbki DNA.