Chińskie obozy dla Ujgurów. "Tam jest gorzej niż w piekle"

W 1985 r. rząd Sinciangu wybrał 17 młodych ujgurskich i kazachskich nauczycieli z różnych uniwersytetów w regionie po zdaniu egzaminów z 3 przedmiotów. Uzyskałem najwyższy wynik i razem z pozostałymi pojechałem do Japonii jako wykładowca wizytujący. Kiedy kończyliśmy nasz pobyt, Wydział Fizyki Uniwersytetu w Sinciangu, na którym wykładałem, otrzymał stypendium dla ujgurskiego nauczyciela fizyki na studia w California State University, Northridge. Ponieważ nie było nikogo innego, kto kwalifikowałby się do tej możliwości, nasz wydział dał mi tę szansę i przyjechałem do USA jesienią 1988 roku. Najpierw uzyskałem tytuł magistra na tym uniwersytecie, a następnie rozpocząłem studia doktoranckie na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis. Właśnie w tym czasie ja i kilku innych ujgurskich studentów otrzymaliśmy możliwość otrzymania zielonych kart na mocy rozporządzenia prezydenta George'a Busha. To rozporządzenie było odpowiedzią na to, co rząd chiński zrobił studentom na placu Tiananmen 4 czerwca 1989 roku.