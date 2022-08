Rosjanom już nie chce się walczyć. "Doświadczają przemocy"

Skarga do Prokuratury Generalnej

Rosyjscy żołnierze przetrzymywani są podobno także w czterech innych miejscach w kontrolowanym przez Rosję regionie, w tym w Popasnej, Ałczewsku, Stachanowie i Krasnym Ługu. Tak wynika ze skargi członków Rosyjskiej Rady Praw Człowieka do Prokuratury Generalnej. DW dotarła do tego dokumentu. Wynika z niego, że do obrońców praw człowieka zgłosili się krewni sześciu żołnierzy, którzy odmówili udziału w wojnie i byli więzieni w tych miastach, ale także na froncie w okolicach Switłodarska. Dowództwo wojskowe odrzuciło wszystkie ich prośby, ale nie odesłało do koszar w Rosji.