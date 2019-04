Rosjanin uciekł z córkami ze Szwecji do Polski. Jest decyzja sądu

Warszawski sąd rejonowy zdecydował, że dziewczynki zabrane przez ojca z zastępczej rodziny muzułmańskiej w Szwecji, powinny zostać ze swoim tatą. "Dobra robota" - skomentował na Twitterze minister Joachim Brudziński.

Walka z polskim sądzie

Rosjanin zabrał dzieci z rodziny zastępczej i chciał wrócić do Rosji. W poniedziałek przypłynął z córkami do Polski promem ze Szwecji. Następnie planował polecieć z warszawskiego lotniska do Moskwy. Ponieważ szwedzie służby zgłosiły zaginięcie trzech sióstr, na Okęciu strażnicy graniczni byli zmuszeni je zatrzymać.

Mecenas Bartosz Lewandowski z Ordo Iuris (jeden z przedstawicieli rodziny Rosjanina) poinformował o zaskakujących zeznaniach przedstawiciela rodziny muzułmańskiej. Mohammed A. miał powiedzieć, że "do Warszawy kazały mu jechać szwedzkie służby socjalne". To one opłaciły mu przelot i pobyt w Polsce. "Wysłali mnie tylko po to, aby odebrać dzieci. Służba mi powiedziała, że mam pojechać do Warszawy i je zabrać. Nie wiem jakim Denis jest ojcem" - miał powiedzieć.