Rosjanie żyli nadzieją. T-72 najechał jednak na minę

Nieudana ucieczka Rosjan z frontu. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać żołnierzy Putina uciekających z pola walk w obwodzie ługańskim. Rosjanie wykorzystali do tego czołg T-72B. Żołnierze Putina żyli nadzieją na bezpieczną ewakuację, wydawało się im, że są odpowiednio przygotowani do tego typu akcji. Pojazd wyposażony był w wałek przeciwminowy KMT-7 i dodatkowy pancerz, które w teorii mają chronić konstrukcję całej maszyny, a przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo załogi. W pewnym momencie obok T-72 spada rakieta. Gdy Rosjanom wydawało się, że szczęście nad nimi czuwa, nagle najechali na minę i doszło do eksplozji, która zniszczyła gąsienice czołgu, a także jego kadłub. Okupanci przeżyli, ale doszło do wyeliminowania z frontu kolejnej ciężkiej jednostki armii Putina.