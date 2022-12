Rosjanie zwolnili. "Chcą taktycznej przerwy"

ISW zauważa też, że powiązany z Kremlem szef najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn zaapelował o odebranie majątków oligarchom, którzy nie popierają wojny. Według analityków może to oznaczać przygotowanie warunków do konfiskowania majątków oligarchów na cele wojny, choć może być też kolejnym populistycznym działaniem Prigożyna, by umocnić swoją pozycję.