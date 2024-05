Rosjanie zmierzali na front. Ukraińcy tylko na to czekali

Potężna eksplozja w okolicach Doniecka. Żołnierze z 47. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej Sił Zbrojnych Ukrainy udostępnili nagranie z frontu pod Awdijiwką. Rosjanie zmierzali akurat na front wozem BMP, jednak nie wiedzieli, że kilka godzin wcześniej w tym miejscu ukraińscy saperzy wpadli na genialny plan i zaminowali część drogi. Wojskowi gen. Syrskiego tylko czekali na moment, w którym na horyzoncie pojawią się rosyjscy okupanci. W pewnym momencie operator drona zauważył wrogi pojazd i śledził jego trasę. Wówczas kierujący BMP najechał na minę, co skutkowało silną eksplozją. Wybuch rozerwał na kawałki rosyjski sprzęt, przez co żołnierze Putina nie mieli żadnych szans na przeżycie. Widać to pod koniec nagrania, gdy można zauważyć, że z całego wozu opancerzonego Rosjan zostały tylko zgliszcza.