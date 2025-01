Rosjanie zaskoczeni u wybrzeży Krymu. Moment zestrzelenia śmigłowca Mi-8

Brawurowa akcja Ukraińców na Morzu Czarnym. Wywiad wojskowy Ukrainy udostępnił nagranie z momentu spektakularnej akcji u wybrzeży Krymu. Teraz cały materiał udostępniła również agencja AP. Na początku widać, jak bojowy dron morski ucieka przed ostrzałem rosyjskiego pilota, by następnie przejść do ofensywy. Bezzałogowiec o nazwie Magura V5 był w momencie operacji wyposażony w pocisk rakietowy R-73 SeeDragon, który umożliwił skuteczne zestrzelenie maszyny armii Putina. Na nagraniu można zauważyć, że śmigłowiec w pewnym momencie spadł do wody zaraz po uderzeniu Ukraińców. Zdaniem AP to przełomowy sukces i podkreśla on zaawansowanie technologiczne ukraińskich sił zbrojnych, które może wpłynąć na przyszłe strategie wojskowe na świecie, potwierdzając potencjał dronów morskich w zwalczaniu celów powietrznych.