Rosjanie zaskoczeni na Morzu Czarnym. Nagranie z ataku Ukrainy

Spektakularna akcja Ukraińców na Morzu Czarnym. Rosjanie nie spodziewali się takiego obrotu spraw, gdy w okolicach Cieśniny Kerczeńskiej zostali zaatakowani przez morskie drony. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) udostępniła nagranie z momentu ataku i brawurowej wymiany ognia. Według Ukraińców, drony morskie Sea Baby uszkodziły rosyjskie śmigłowce, samoloty i łodzie patrolowe. W pewnym momencie widać, jak bezzałogowce atakowane są przez rosyjski śmigłowiec. Maszyna jednak po kilku chwilach zawraca, ponieważ operator jednego z dronów przechodzi do ofensywy. Sea Baby miały być wyposażone w wielkokalibrowe karabiny maszynowe z programami automatycznego namierzania i rozpoznawania celów. "Rosyjscy piloci uważali się za myśliwych i spodziewali się łatwego polowania, ale stali się ofiarą, gdy drony morskie odpowiedziały ogniem. Przechwycone rosyjskie komunikaty radiowe wskazują, że na pokładzie śmigłowców są zabici i ranni. Same śmigłowce zostały poważnie uszkodzone i wymagają teraz gruntownych napraw" - poinformowano w komunikacie pod nagraniem. Co ciekawe, SBU zapewniło, że uszkodzona została też barka Rosjan, służąca do transportu sprzętu wojskowego i sprzętu potrzebnego do naprawy mostu na Krymie, który wojska rosyjskie próbują naprawić po atakach ukraińskich sił specjalnych.