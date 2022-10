Rosjanie zaminowali drogę. Ukraińcy pokazali nagranie z przejazdu

Oficjalny profil Ministerstwa Obrony Ukrainy udostępnił nagranie, na którym widać konwój armii Kijowa, przemierzający bez strachu zaminowaną przez Rosjan drogę. Wszystko miało miejsce w obwodzie chersońskim, gdzie żołnierze Zełenskiego wyzwalają kolejne okupowane przez Kreml regiony. Rosjanie często minują kluczową infrastrukturę, gdy muszą uciekać od ukraińskiej kontrofensywy. Tym sposobem wierzą, że uderzą w Ukraińców, a w najgorszym przypadku przynajmniej ich spowolnią. Tutaj nie było mowy o tym, by przejechał tamtędy czołg lub inny ciężki sprzęt. Z każdej strony roiło się od min przeciwpancernych. Opancerzony konwój jechał naprzód, by zająć odpowiednie pozycje i poczekać na posiłki, wraz z którymi zapewne pojawią się saperzy. Nagranie dzielnych Ukraińców, którzy bezpiecznie pokonali "trasę śmierci" szybko stało się hitem sieci. W tej wojnie bywało już tak, że Kijów często wykorzystywał rosyjskie miny do późniejszego ataku na cele wroga. Niewykluczone, że i tym razem będzie tak samo.