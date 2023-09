Rosjanie załamują ręce. Niemieckie Gepardy katem irańskich dronów

Niemieckie samobieżne działa przeciwlotnicze Flugabwehrkanonenpanzer Gepard sprawdzają się na froncie. Tym razem Ukraińcy z 86. Brygady Zmechanizowanej pokazali nagranie, na którym w trakcie nocnej akcji niszczą irańskiego drona Shahed 136 i to przy wykorzystaniu sprzętu z Berlina. Materiał udostępniła też agencja Reutera. Widać na nim, że operator działka maszynowego zmiażdżył wrogiego bezzałogowca, zestrzeliwując go w powietrzu, gdy ten akurat zmierzał w kierunku pobliskiego składu amunicji Ukraińców w obwodzie zaporoskim. Rosjanie zaczynają załamywać ręce, ponieważ pod Zaporożem mnożą się ich problemy. Żołnierze Zełenskiego każdego dnia posuwają się naprzód, odbijając kolejne tereny z rąk armii Putina, co zmusiło Kreml do wysłania w ten region specjalnych jednostek, by nie dopuść do wyłomu rosyjskiej linii obrony. Berlin dostarczył do tej pory 52 takie Gepardy, a system ten okazał się kluczowy do ochrony przestrzeni powietrznej m.in. również pod Kijowem.