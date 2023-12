Rosjanie załamują ręce. Broń z USA wróciła na front

Nowa transza pocisków z USA trafiła na front. Dzięki temu, kolejny raz Javeliny skutecznie służą Ukraińcom. Żołnierze z 72. Brygady Zmechanizowanej pochwalili się nagraniem, na którym widać serie wystrzeloną w nocy i za dnia z przeciwpancernych przenośnych zestawów rakietowych. Celem tego ostrzału był rosyjski konwój, który został wcześniej wyśledzony przez grupę zwiadowczą. Gdy dwa czołgi i dwie ciężarówki znalazły się na otwartym terenie, wojskowi Zełenskiego uderzyli ze zdwojoną mocą. W pewnym momencie można zauważyć potężną eksplozję. Wówczas kompletnemu zniszczeniu uległa jedna z ciężarówek. Ukraińcy powtórzyli ostrzał jeszcze kilka razy, by mieć pewność, że żaden pojazd nie pojechał dalej. Ten sprzęt zyskał wielu zwolenników w Ukrainie, po tym jak na samym początku wojny m.in. Javeliny pomogły zatrzymać Rosjan pod Kijowem. Co ciekawe, na początku września Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) i Javelin Joint Venture (JJV) – spółka Raytheon i Lockheed Martin, zawarły porozumienie dotyczące produkcji systemu przeciwpancernego Javelin w Polsce. Aktualnie trwa ustalanie ostatnich szczegółów do budowy takiej fabryki nad Wisłą.