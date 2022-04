Rosjanie wykorzystują ich do ukrywania zbrodni. "Robią to dla jedzenia"

Wojna w Ukrainie trwa. Trwa też horror w Mariupolu. Rosjanie wykorzystują mieszkańców miasta do zacierania śladów swoich zbrodni: usuwania gruzów, a przede wszystkim zbierania ciał ofiar, które następnie palą w mobilnych krematoriach. Cywile robią to, by zdobyć żywność, w odciętym od świata mieście, które broni się od ponad 50 dni.