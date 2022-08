Rosjanie wpadli w zasadzkę. Nagrali klęskę swoich BMP-3, uciekając w popłochu

To kolejne skuteczne uderzenie w Rosjan. Członkowie armii Putina chcieli nagrać moment z przeprowadzonego ataku. Tymczasem sami wpadli w zasadzkę. Wjeżdżając na pole minowe, zarejestrowali własną klęskę. W trakcie prowadzonego ataku dwa BMP-3, radzieckie wozy bojowe piechoty, najechały na miny przeciwpancerne. Moment ich eksplozji nagrał rosyjski dron. Rosjanie, którzy przeżyli eksplozję opancerzonego wozu w popłochu uciekali z dala od BMP-3. Akcję nagrano we wschodniej Ukrainie, w pobliżu wsi Jehoriwka w obwodzie donieckim. Wideo szybko rozniosło się w sieci na profilach prezentujących sukcesy ukraińskiej armii. Opublikował m.in. użytkownik @Osinttechnical. Jak podkreślił ekspert relacjonujący sytuację na froncie, niektóre rosyjskie źródła propagandowe próbowały tłumaczyć, że to siły ukraińskie najechały na miny.

