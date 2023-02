Rosjanie wciąż to robią. Wszystko widać na zdjęciach satelitarnych

W ocenie amerykańskiej sieci radiowej istnieje obawa, że mogą wystąpić niedobory wody pitnej w kilku ukraińskich miastach - Enerhodarze, Melitopolu i Berdiańsku. Wody może zabraknąć także do nawadniania pól uprawnych w południowych regionach Ukrainy. Przypomnijmy, że Rosjanie zrzucają wodę ze zbiornika co najmniej do listopada ubiegłego roku, ale wcześniej nie prowadzono ich na tak dużą skalę.