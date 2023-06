Ukraińcy zdobyli przyczółek? Nerwowe ruchy Rosjan [NA ŻYWO]

- Nie wiemy, co stanie się z Grupą Wagnera, nie wiemy, co zdarzy się z nią w Afryce. Powiem jednak, że gdziekolwiek ich widzieliśmy w przeszłości, zawsze pozostawiali za sobą śmierć i zniszczenia (...) I jeśli będzie kontynuowała działalność w Afryce, czy na Ukrainie czy gdziekolwiek w świecie, albo będzie to robiła jakakolwiek organizacja, która przejmie po niej schedę, będziemy nadal podejmować działania, by pociągnąć ich do odpowiedzialności - powiedział rzecznik Departamentu Stanu USA Matthew Miller

Zarówno on, jak i rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby przyznali, że nie wiedzą, jaka będzie przyszłość grupy najemniczej i jej szefa Jewgienija Prigożyna. Stwierdzili również, że zbyt wcześnie jest, by mówić, czy zawrócenie kolumn wagnerowców spod Moskwy kończy spór.