Rosjanie w Czarnobylu. Generał o tym, dlaczego tereny elektrowni są dla nich tak ważne

Agencja Reutera podała, że dwóch rosyjskich żołnierzy mogło zostać napromieniowanych radioaktywnymi substancjami w pobliżu elektrowni w Czarnobylu w Ukrainie. Rosjanie mieli przemieszczać się po skażonym obszarze zwanym Czerwonym Lasem bez zabezpieczeń. Dlaczego Czarnobyl jest tak ważnym miejscem dla Rosjan? – Po pierwsze, to symboliczne miejsce dla nich jeszcze z czasów Związku Radzieckiego. Po drugie, wydaje się, że Rosjanie mieli jakiś plan, który mógłby skutkować np. szantażem Ukrainy - powiedział w programie WP Newsroom gen. Tomasz Drewniak, były Inspektor Sił Powietrznych, ekspert Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju Stratpoints. - Pamiętajmy też, że Czarnobyl jest położony niedaleko Kijowa. To mógł być strategiczny punkt. Dzisiaj z różnych przyczyn plany mogły się zmienić, a Rosjanie którzy zajęli Czarnobyl, chyba sami nie do końca wiedzą, co z tym teraz zrobić – dodał gen. Drewniak. Ekspert odniósł się także do pojawiających się informacjach o niepokojących zachowaniach Rosjan w Czarnobylu. - Pamiętajmy, że tam jest wszystko wygaszone. Miejsce, w którym doszło do tragedii jest zabezpieczone kopułą. Cały czas też rząd Ukrainy i międzynarodowe organizacje monitorowały tam sytuację. Jeżeli Rosjanie nie wysadzą tego w powietrze, to nie będzie zagrożenia dla jakiegoś spektakularnego wycieku radioaktywnego. Ja zachowałbym spokój – podkreślił były Inspektor Sił Powietrznych i ekspert Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju Stratpoints.