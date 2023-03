Rosjanie ustawiają się jak kaczki na strzelnicy. Spektakularne uderzenie w okręty?

Nie milkną echa strącenia amerykańskiego bezzałogowca MQ-9 Reaper przez rosyjskiego Su-27 nad Morzem Czarnym. Maszyna z USA spadła do morza, a uszkodzony myśliwiec wrócił do bazy. Kremlowskie dowództwo zaprzeczyło, że w ogóle doszło do zderzenia, choć to jawne kłamstwo. Gdy Pentagon pokazał nagranie zarejestrowane przez pokładową głowicę optoelektroniczną, Rosjanie zamilkli.