Rosjanie ukryli tu sprzęt. Nocny atak na bazę

Ukraińcy namierzyli bazę z rosyjskim sprzętem na froncie niedaleko Bachmutu. Żołnierze Zełenskiego ze 102. Brygady Obrony Terytorialnej przeprowadzili nocny atak na pozycję okupantów i nagranie z tej akcji udostępnili na Telegramie i Twitterze. Na nagraniu widać, że najpierw przeprowadzono rozeznanie terenu w dzień, a do uderzenia z zaskoczenia doszło dopiero późną nocą. Rosjanie nie mieli o niczym pojęcia, co sprawiło, że ich wojskowy sprzęt został zrównany z ziemią. Wystarczyły trzy ładunki zrzucone z drona, by zniszczyć budynek, w którym Rosjanie ukryli swój sprzęt. Gdy nad ranem bezzałogowiec zjawił się na miejscu ataku ponownie - było już pewne, że doszło do samodetonacji zgromadzonej wewnątrz amunicji, a następnie ognień zajął stojące wozy opancerzone BTR.