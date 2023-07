Rosjanie ukryli się w bloku w Bachmucie. Ukraińcom wystarczyła chwila

W okolicach Bachmutu w obwodzie donieckim trwają aktualnie najcięższe starcia o odzyskanie terenów okupowanych przez Rosjan. Ukraińcy podają, że przejęli kluczowe wzgórza wokół Bachmutu i skutecznie ostrzeliwują drogi dojazdowe do miasta. Ataki mają miejsce także w samym Bachmucie. Najnowszy materiał, który opublikowali Ukraińcy pokazuje atak na Rosjan, ukrywających się na pozycjach w bloku mieszkalnym. Wideo opublikowała agencja Reutera. Rosjanie myśleli, że są niewidoczni. Ukrywali się w zniszczonym bloku w Bachmucie. Ukraińcy wysłali do nich drony. Na nagraniu widać wybuch po tym, jak ukraińskie bezzałogowce obsługiwane przez straż graniczną atakują rosyjskich żołnierzy i niszczą zgromadzony tam sprzęt wojskowy. Kontrofensywa trwa, a armia Zełenskiego sukcesywnie zdobywa przewagę w rejonie. Jak podaje ISW, Ukraina od 4 czerwca odzyskała ok. 253 km kw. obszarów kraju.