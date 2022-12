Rosjanie uciekali przez zarośla. Ukraińcy bez litości

Udane polowanie na Rosjan pod Ługańskiem. Żołnierze z 25. Brygady Powietrznodesantowej Sił Zbrojnych Ukrainy nakryli uciekający oddział żołnierzy Putina bez żadnego sprzętu wojskowego. Wszystko działo się pod Ługańskiem, czyli w regionie, gdzie dalej toczą się ciężkie walki. Do sieci trafiło nagranie z tego zdarzenia. Widać tu, jak grupa okupantów ucieka z pola bitwy między zaroślami. Obrońcy Kijowa wszystko kontrolowali z powietrza, dzięki pomocy dronów. Taki obrót spraw pozwolił na skuteczne likwidowanie celów, co skończyło się ogromnymi stratami dla Rosjan. W pewnym momencie Ukraińcy przechodzą do ataku, nie wykazując przy tym żadnej litości dla agresora. Żołnierze Zełenskiego oddali kilka strzałów z moździerzy w kierunku uciekających Rosjan, dziesiątkując kolejny oddział armii Putina.