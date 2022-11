Rosjanie uciekają. Masowo sprzedają domy

Pisząc o nuklearnej kanalizacji, Rosjanka miała na myśli katastrofę kysztymską z 1957 roku. Wówczas w jednym z największych zakładów jądrowych ZSRR doszło do katastrofy. 29 września doszło do awarii systemu chłodzenia zbiornika zawierającego dziesiątki tysięcy ton rozpuszczonych odpadów jądrowych. Awaria skutkowała eksplozją o sile porównywalnej do wybuchu 75 ton trotylu. Konsekwencje były tragiczne.