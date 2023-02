"Rosjanie szykują coś dużo większego". Fiński generał jest pewny. Padła data

Białoruś dołączy do Rosji?

- Nie wydaje mi się, by Białoruś naprawdę zamierzała zaatakować - stwierdził fiński wojskowy. W tym kontekście Toveri zauważył, że jeśli do tego dojdzie, "Ukraińcy są przygotowani". - Mają tam bardzo duże pola minowe i przygotowane linie obronne - podkreślił. Ewentualny atak byłby ryzykowny dla samego Łukaszenki. - Poniesie on ogromne straty i być może Białorusini powstaną przeciwko jego reżimowi. Po nieudanym ataku militarnym na Ukrainę Rosjanie chyba to rozumieją. Myślę, że Putin też to dostrzega - oświadczył generał.