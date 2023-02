"Spiegel". Ta decyzja Putina zmienia wszystko. "Odtąd nie jest nietykalny"

Brytyjska dziennikarka, autorka książki "Sieć Putina": "Ta decyzja zmieniła wszystko, nie jest już nietykalny"

Autorka jest przekonana, że większość Rosjan jest przygnębiona, ale zbyt przestraszona, by cokolwiek zrobić. Putinowski terror skutecznie wyplenił społeczną wolę do zmiany sytuacji. - Jeśli ma dojść do buntu, wyjdzie on od elity. Moi informatorzy mówią obecnie o Putinie w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie słyszałam - ujawnia dziennikarka.