Rosjanie szukają winnych po ataku Ukrainy. Straszą "polskimi najemnikami"

Na czym zależy Ukraińcom?

Jak zauważa ekspert, operacja jest ważna dla Ukraińców ze względów militarnych - Kijów odwraca bowiem uwagę i wymusza na Rosjanach pewne zmiany na froncie. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną informował, że w obwodzie kurskim zauważono oddział, który wcześniej działał w obwodzie charkowskim. Z kolei prorosyjskie kanały na Telegramie donosiły o spowolnionej ofensywie w obwodzie donieckim, gdyż część żołnierzy została wycofana, by walczyć pod Kurskiem. Dla Kijowa istotna jest także płaszczyzna informacyjna - ofensywa to okazja, by dotrzeć do tzw. zwykłych Rosjan.